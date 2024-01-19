Güney Kıbrıs’ta aşırı sağ yükselişte

Güney Kıbrıs’ta merkez sağ partilerin problemleri, Hristodulidis Hükümeti’nin sunduğu kötü imaj yükü, mülteci sorunu, Kıbrıs sorunundaki durgunluk ve Rum toplumunda genel olarak hüküm süren apolitik tavrın, aşırı sağın yükselişinde önemli rol oynadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, siyasi sahnede çok fazla görünmeyen ve etkin muhalefet rolü oynamayan Rum Ulusal Halk Cephesi'nin (ELAM), bu sebeplerden ötürü yüzdeliğini artıracak gibi göründüğünü ve Reporter’in yayımladığı son araştırmada da, ELAM’ın üçüncü parti olarak görüldüğünü yazdı.

Gazete, son dönemde yapılan bazı anketlerde de ELAM’ın oy oranının, DİKO’dan daha fazla olduğunun gözlemlendiğini, ilk üçte yer alma arzusu bulunduğunu kaydetti.

ELAM’ın bu yükselişini sürdürmesi durumunda, ilk kez Avrupa Parlamentosu’ndaki kadroda bile yer alabileceğine işaret eden gazete, toplumdaki apolitik tavrın da, geleneksel partilerin ELAM’ın aşırı sağ tezlerinin üstesinden gelmesini zorlaştıracak gibi göründüğünü belirtti.

