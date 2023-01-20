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Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında karşılıksız çek patlaması

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Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında karşılıksız çek patlaması
Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında, karşılıksız çeklerde yüzde 62 oranında artış meydana geldiği bildirildi.
Haravgi gazetesi,2022’de 1 milyon 518 bin 669 Euro’luk karışıksız çek yazıldığını ve bu rakamın, 2021 yılında 933 bin 945 Euro olduğunu yazdı.
Haberde, 2022 yılında yazılan karşılıksız çek sayısının 473, 2021 yılında ise 363 olduğu belirtildi.
 
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