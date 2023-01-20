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BM, Taksim Sahası’nda bariyerleri kaldırdı, dikenli tel çekti

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BM, Taksim Sahası’nda bariyerleri kaldırdı, dikenli tel çekti
BM Barış Gücü, Çetinkaya Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girilmesine olanak sağlayan basamaklara koyduğu bariyerleri kaldırıp, dikenli tel çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü kontrolündeki ara bölgede bulunan ancak Çetinkaya Spor Kulübü tarafından kullanılan Çetinkaya Taksim Sahası’na Kuzey Kıbrıs’tan girişin engellenmesi amacıyla konulan ve tarihi surlara zarar verdiği gerekesiyle eleştirilen bariyerler kaldırıldı. Bariyerler yerine ise dikenli tel çekildi.
BM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sahaya Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan basamaklardan inerek girmenin ara bölge statüsüne aykırı olduğu savunuldu. Sahaya giriş için geçiş kapılarının kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu sayede sınır ihlallerinin önlendiği ve tampon bölge statüsünün korunmasının sağlandığı kaydedildi.
1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan saha, geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yenilenerek açılmıştı. 
 
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