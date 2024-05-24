banner913
banner932
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
17 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
22 0
 
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
19 0
Arıklı'ya istifa çağrısı
Arıklı'ya istifa çağrısı
32 0
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
28 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
20 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
50 0
banner1032
banner1038

İthal elmalarda ve domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

banner1020

banner974
İthal elmalarda ve domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Hem ithal hem de yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edildi ve Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
30 ithal üründen alınan numunelerin 26'sı temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Non Foods Ltd'e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
İşleyen Kardeşler'e ait birinci sınıf ve ikinci sınıf elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve bu ürünler de firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Done Birleşik Mağ. Trd.'e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
22 yerli üründen alınan numunelerin 21'i temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Mağusa sakini Oktay Başman’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü bulundu ve ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerine devam edeceğini belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.