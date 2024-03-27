Güney Kıbrıs yurtdışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ediyor

Güney Kıbrıs’ın yurt dışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın geçen yıl AB ülkelerine 508 milyon 388 bin euroluk, üçüncü ülkelere de 1 milyar 846 milyon 960 bin euroluk ürün ihraç ettiğini yazdı.

Gazete, en fazla ihraç edilen ürünün fosil yakıt ve yağ olduğunu; ikinci sırada ilaç, üçüncü sırada da hellim bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 38 milyon 686 bin euroluk meyve, 38 milyon 520 bin euroluk meyve suyu, 34 milyon euroluk da patates ihracatı yapıldığı bilgisine yer verildi.

