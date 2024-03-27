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Meclis’te stenograflar tam gün greve gitti… Çözüm yönünde adım atılmadığı takdirde greve devam

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Cumhuriyet Meclisi stenografları, “yapılan tüm girişim ve uyarı grevlerine rağmen sorunlarına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle” tam gün greve gitti.

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Meclis’te stenograflar tam gün greve gitti… Çözüm yönünde adım atılmadığı takdirde greve devam
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı, Sendika Yönetim Kurulu ve stenografların katılımıyla bugün Meclis önünde basın açıklaması yaptı. 

Basına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, gün içerisinde sorunların çözümüne ilişkin bir adım atılmadığı takdirde grevin yarın da devam edeceğini duyurdu. 

Bengihan, burada yaptığı açıklamada, Meclis’te stenograflar arasında bazı kişilere taviz ve imtiyazlar verildiğini, bu durumun yasa ve kurallara aykırı olduğunu savundu.

Söz konusu kararların Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından alındığını öne süren Bengihan, her ikisinin de sorumluluğu birbirlerine attığını öne sürerek, “Yakar top oynuyorlar.” dedi. 

- “Çalışanlar stres yaşıyor, çalışma barışı bozuldu”

Çalışanlar arasında yapılan taviz ve ayrıcalıklar sonucunda çalışanların stres yaşadığını, çalışma barışının bozulduğunu söyleyen Bengihan, yasa yapıcı olan Meclis’in tüm dairelerin yasasını yaptığını ancak kendinin yasalara uymadığını ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Bengihan, iş yükünün ağır olduğu bu birimde bazı kişilerin “tavsiye raporları” ile başka birimlere verildiğini iddia ederek, hiçbir yasada ve Meclis mevzuatında “tavsiye raporu” diye bir kavram olmadığını hatırlattı. 

Daha önce aynı konuyla ilgili uyarı grevi de yapıldığına işaret eden Bengihan, “Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklara oturma hakkı yoktur.” dedi. 

Gün içerisinde sorunların çözümüne dair adım atılmadığı takdirde, yarın da greve gidileceğini duyuran Bengihan, demokratik eylem hakları çerçevesinde bu grevin diğer günlere de uzayabileceğini kaydetti. 

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