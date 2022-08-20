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Güney Kıbrıs'ta gençler arasındaki işsizlik yüzde 17.6

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Güney Kıbrıs'ta gençler arasındaki işsizlik yüzde 17.6
Rum İstatistik Dairesi verilerine göre Güney Kıbrıs’ta işsizlik 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 6,8 olarak gerçekleşti, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 17,6’ya ulaştı.
Haravgi’nin “İşsizlik Gençlerin Hayallerini ve Ümitlerini Boğuyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde yüzde 6,8 ile işsizlik oranının 2021’in aynı dönemine göre yüzde 1,6’lık azalma göstermesine karşın bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilene (yüzde 6,6) göre yüzde 0,2’lik artış olduğunu gösteriyor.
İstatistik Dairesi verilerine göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde işgücü 482 bin 385 kişiye (nüfusun yüzde 65,1’i), işsizlik oranı da 32 bin 903 kişi (nüfusun yüzde 8,4’ü) ile yüzde 6,8’e ulaştı.
15-24 yaş aralığındaki gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 17,6 olduğu kaydedilen haberde toplam işsizlerin yüzde 49,3’ünün iş arama süresinin 6 ay civarında olduğu kaydedildi.
 
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