Acil kan aranıyor

Havvalı Açıkada için çok acil AB RH (+) pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin 05338543335
numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
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