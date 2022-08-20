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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Havvalı Açıkada için çok acil AB RH (+) pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin 05338543335
numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
 
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