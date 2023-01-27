Güney Kıbrıs'ta dün binlerce çalışan sokağa döküldü

"Eşel Mobilin Üzerinden Elinizi Çekin”, “Eşel Mobilin Kaldırılmasını İstiyorlar, Birlik ve Mücadeleyle Korunacak” gibi sloganların yazılı bulunduğu pankartlarla, 12 sendikal örgüt tarafından yapılan genel grev çağrısına binlerce çalışan, ellerinde pankartlarla sokağa döküldü

Güney Kıbrıs’ta dün eşel mobil için yapılan 3 saatlik genel grevde binlerce çalışan, ellerinde pankartlarla sokağa dökülüp eylem yaptı.

Alithia'daki haberde, tüm ilçelerden çalışanların “Eşel Mobilin Üzerinden Elinizi Çekin”, “Eşel Mobilin Kaldırılmasını İstiyorlar, Birlik ve Mücadeleyle Korunacak” gibi sloganların yazılı bulunduğu pankartlarla, 12 sendikal örgüt tarafından yapılan genel grev çağrısına uydukları ve eylem yaptıkları belirtildi. Eylemin Güney Lefkoşa ayağında da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapıldığı kaydedildi.

Gazete, eyleme SEK, PEO, DEOK, PASİDİ, OELMEK, POED, OLTEK, POASO, PASİKİ, ESK, SAK ve SİPİK sendikalarının katıldığını kaydederek, tüm ilçelerde ortak karar metni okunduğunu ve bu metnin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios’a iletildiğini belirtti.

Haberde, Kusios’un da açıklama yaparak, hükümetin eşel mobilin kaldırılmasını değil, içinde bulunulan koşullar gereği aşamalı olarak sıfırlanmasını öngördüğünü söylediği ifade edildi.

