banner875
banner815
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
8 0
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
11 0
 
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
14 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
20 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
19 0
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
10 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
13 0
banner878

Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan ölümler artıyor

banner476

banner825
Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan ölümler artıyor
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, 21-27 Ekim tarihleri arasında 64 bin 528 test sonucunda 2 bin 821 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hayatını kaybedenlerin 82 ve 87 yaşlarında iki kadın ile 90 yaşında bir erkek olduğunu bildiren “Philenews.com” haber sitesi, Rum tarafında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 1194’e ulaştığını kaydetti.
59 kişinin hastanede tedavi görmekte olduğu ve bunların 8’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilen haberde, bugüne kadarki toplam vaka sayısının 599 bin 118’e ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 4,37 olduğu kaydedildi.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.