Güney'de sağlık sektöründe tekel oluşması endişesi

Bazı yabancı sermaye sahiplerinin Güney Kıbrıs’ta özel hastaneleri satın alma girişimlerinin bulunduğu, bu durumun Bazı yabancı sermaye sahiplerinin Güney Kıbrıs’ta özel hastaneleri satın alma girişimlerinin bulunduğu, bu durumun sağlık sektöründe tekel oluşması endişesi yarattığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, dün toplanan Meclis Sağlık Komitesi’nde, yabancı yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta özel hastane açma yönünde yoğun ilgi göstermelerinin tartışıldığını yazdı.

Haravgi haberinde, yabacı bir şirketin Güney Kıbrıs’taki bazı özel hastaneleri tamamen veya hisse bazında kısmen alma talebinde bulunduğunu, bu durumun Meclis Sağlık Komitesi üyelerinde “tekel oluşabilme ihtimali” endişesi yarattığını aktardı.

Söz konusu şirketin Güney Lefkoşa’da bulunan Apollonio Hastanesi'ni alımının halihazırda onaylandığı belirtilen haberde, aynı şirketin yine Lefkoşa’nın güneyindeki bir diğer hastanenin hisselerinin çoğunluğu almak için izin talebinde bulunduğu ifade edildi.

Habere göre komite üyesi milletvekilleri, sağlık sektöründeki bu gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

yarattığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, dün toplanan Meclis Sağlık Komitesi’nde, yabancı yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta özel hastane açma yönünde yoğun ilgi göstermelerinin tartışıldığını yazdı.

Haravgi haberinde, yabacı bir şirketin Güney Kıbrıs’taki bazı özel hastaneleri tamamen veya hisse bazında kısmen alma talebinde bulunduğunu, bu durumun Meclis Sağlık Komitesi üyelerinde “tekel oluşabilme ihtimali” endişesi yarattığını aktardı.

Söz konusu şirketin Güney Lefkoşa’da bulunan Apollonio Hastanesi'ni alımının halihazırda onaylandığı belirtilen haberde, aynı şirketin yine Lefkoşa’nın güneyindeki bir diğer hastanenin hisselerinin çoğunluğu almak için izin talebinde bulunduğu ifade edildi.

Habere göre komite üyesi milletvekilleri, sağlık sektöründeki bu gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

