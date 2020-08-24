Güney Kıbrıs'ta altın pasaport skandalı

Katar merkezli El Cezire haber kanalının ele geçirdiği çok sayıda resmi belgede, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilere Rum Yönetimi tarafından "altın pasaport" verildiğini yazıldı

Rum Yönetimi’nin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya verdiği “altın pasaportlar”, yabancı basında bir kez daha gündem olurken, konu Rum gazetelerinde de geniş şekilde yer buldu.

Politis gazetesi “Kıbrıs Suçlulara ve Dolandırıcılara Cömertçe Pasaport Dağıtıyor” başlıklı haberinde, Katar merkezli El Cezire haber kanalının ele geçirdiği çok sayıda resmi belgede, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilere Rum Yönetimi tarafından "altın pasaport" verildiğini yazdı.

Gazete, El Cezire’ye göre Rum Yönetimi’nin 2017-2019 yılları arasında uluslararası yaptırıma tabi tutulan veya aleyhinde cezai kovuşturma bulunan 35 kişiye vatandaşlık verildiğini kaydetti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, kimseye 2019’a kadar geçerli olan tüzükleri ihlal edecek şekilde vatandaşlık verilmediğini söylerken, AKEL Milletvekili Eleni Mavru da, yatırım programının son yıllardaki uygulanma şeklinin, Rum Yönetimi’ni “utandıracak” biçimde yapıldığını belirtti.

Haravgi gazetesi “Yine Altın Pasaport Rezilliği” başlığıyla manşete çektiği haberinde, El Cezire’nin yayınında El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in ailesine de vatandaşlık verildiğinin ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, Malezyalı firari iş adamı Jho Low’a verilen vatandaşlığa benzer birçok prosedürün söz konusu olduğu kaydedildi.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Altın Pasaportlar Yine Gündemde”, Alithia gazetesinde de “Kıbrıs’ın Altın Pasaportları El Cezire’nin Merceğinde” başlıklarıyla yansıtıldı.