ABD’nin kazanç şampiyonu kereste

ABD'de salgın başlayınca kereste üreticileri, talebin düşeceğini hesap ederek üretimi kıstı. Ancak karantina döneminde dışarı çıkamayan insanlar, evlerine yeni bölümler inşa etmek ya da eskiyen yerleri yenilemek için kerestelere akın etti.

Üretimin kısılması ve stokların zaten az olması nedeniyle ABD’de kereste fiyatları sene başından beri yüzde 104 yükseldi. Bu artış, altındaki yükselişin neredeyse dört katına eşit!

ABD'de sene başından fiyatı en çok artan emtia kereste oldu! Financial Times'ta yer alan habere göre üreticiler, corona virüsü salgını döneminde talebin düşeceğini hesap ederek üretimi kıstı. Ancak tam tersi senaryo yaşandı. Evlerinde kalan insanlar, yaşam alanlarını genişletmek, yenilemek için tam anlamıyla keresteye akın etti.

ABD'de kereste fiyatları sene başından beri yaklaşık yüzde 104 artış gösterdi. Bu oran, altındaki yükselişin neredeyse dört katına yakın! 1000 parçalık kereste fiyatı 828 dolara kadar yükseldi. Sadece geçen hafta fiyatlar yüzde 18 değer kazandı.

‘TARİHTEKİ EN ŞİDDETLİ TALEP DÖNEMİ'

Bir kereste komisyoncusu olan Robin Cross, “Bu, kereste tarihindeki en şiddetli talep dönemi. Salgın Kuzey Amerika'da yayılmaya başlayınca üretim azaltıldı. Stoklar ise salgın öncesi inşaat sektöründeki hareketlilik nedeniyle zaten azdı. Bu da fiyatlara yansıdı. Üreticiler, talep konusunda çok yanlış bir değerlendirme yaptı” dedi.

Kuzey Amerika'nın en büyük kereste üreticisi olan West Fraser'ın satış başkan yardımcısı Chris McIver konuyla ilgili olarak, “Salgın sırasında dışarı çıkamayan birçok insan evine yeni oda, yeni veranda gibi bölümler yapmaya karar verdi ve talepler patladı” ifadelerini kullandı.

KIRSAL BÖLGELERE GÖÇ EDENLERİN ETKİSİ

Karantina sonrası şehir hayatından kaçıp kırsal bölgelere göç edenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu kişiler, ya aldıkları arazilerde kendilerine ağaçtan bir ev yaptı ya da satın aldıkları evlerde tadilata girişti. Düşük banka kredileri de buna eklenince, ABD'de kereste bulmak zora girdi.

Kereste kullanım ve üretim açısından dünyanın en çok üretilen malzemelerinden biri. Ancak düşük ticaret hacmiyle bu zamana kadar gerçek anlamda küresel bir pazar oluşmamıştı. ABD'deki kereste kıtlığı sonrası Rus ve Avrupalı üreticiler, bu ülkeye satış yapmaya başladı. Kanadalı üreticiler de Asya'ya olan satışları kesip kerestelerini sınır komşusu ABD'ye gönderiyor.

Ulusal Ev İnşaatçıları Birliği'nden geçen hafta yapılan açıklamada, kereste fiyatlarındaki artışın ABD konut piyasasının toparlanmasını engelleyecek kadar yükseldiği belirtildi.