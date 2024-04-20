Güney Kıbrıs “küresel internet pornosunun merkezi”

Güney Kıbrıs’ın, pornografik içerik yayan ve satan beş şirket ile küresel internet pornosunun merkezi olduğu, bu beş şirketin arkasında, yıllık cirosu yüz milyonlarca euro olan dünya pornografi sektörü devlerinin bulunduğu haber verildi.

Politis, “Kıbrıs Küresel İnternet Pornosunun Merkezi… Meclis Pornografik İçerik Üreten ve Yayan Beş Kıbrıs Şirketini Mercek Altına Alıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, beş şirketin ve bu şirketlerin arkasındaki dünya devlerinin isimlerini de paylaştı.

AKEL Milletvekili Nikos Kettiros, meclis karma denetim grubu üyesi olarak şubat ayında katıldığı Europol toplantısında yabancı bir denginin, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan şirketlerle ilgili araştırılması gereken çok ciddi konular olduğunu söylediğini bildirdi.

Kettiros, “Avrupa’da, bu konuda bizi çok yakından takip ediyorlar. Ellerinde bilgi ve veriler var. Bunlar doğrulanırsa çok ciddi sorunlarla karşılaşırız” uyarısında bulundu.

Rum Bakanlar Kurulu kararı ile ortak dijital hizmet piyasası ulusal koordinatörü atanan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, pornografik içerik platformları da dahil, video paylaşım platformlarının hizmet alımlarını takip yetkisine sahip olduğunu yazan gazete, Radyo-Televizyon Üst Kurulu’nun TV içeriklerine yaptığı gibi bu internet sitelerinin içeriğini takip etmediğini belirtti.

Habere göre Nikos Kettiros, Europol toplantısı dönüşünde konu hakkında bilgi edinmek için Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na yaptığı başvuruya cevap alamadığını, bu nedenle konuyu Meclis Denetim Komisyonu gündemine yazdıracağını söyledi.

