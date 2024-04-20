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Basketbol Şenliği yapıldı

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Basketbol Şenliği yapıldı
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“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri çerçevesinde “Basketbol Şenliği” yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Basketbol Federasyonu, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen şenliğe Özel Eğitim, Lefkoşa İlkokulu ve Basketbol Federasyonu’na bağlı kulüplerden 200 minik sporcu katıldı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda açılışı BRT 1’den naklen yayınlanandı. Organizasyonda minik Basketbolcular mücadele etmenin yanı sıra arkadaşları ile kaynaşma fırsatı da buldular.
Şenliğe katılan tüm çocuklara katılım sertifikaları verildi.
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