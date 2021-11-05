banner583
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
23 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
5 0
 
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
206 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
65 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
46 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
34 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
banner661
banner726

Güney Kıbrıs'ın doğrulama sondajları Aralık ayında

banner476

banner714
Güney Kıbrıs'ın doğrulama sondajları Aralık ayında
banner721

Güney Kıbrıs Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, ülkesinin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetleri sürdüren ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin Aralık ayı içerisinde doğrulama sondajı gerçekleştirmelerinin beklendiğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun dün 9’uncusu gerçekleştirilen enerji sempozyumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 10’uncu parseldeki “Galfkos” yatağında doğrulama sondajının Aralık ayında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söylediğini yazdılar.

Alithia’daki habere göre Pilidu konuşmasında, yapılacak doğrulama sondajı sonrasında tespit edilecek doğal gaz miktarının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz yataklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin gelecekteki kararlar için de belirleyici olacağını vurguladı.

AB ve dünyada doğal gaz fiyatlarının artışına dikkat çeken Pilidu, bu sebepten ötürü, bazı AB ülkelerinin iddia ettiği gibi, doğalgazın enerji kaynağı olarak yok sayılamayacağını vurguladı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.