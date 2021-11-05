Geçitkale, Nurettin amcasına ağlıyor

Geçitkale bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetti.

Geçitkale sakini Enginer ailesinin çınarı sevilen kişilik Nurettin Enginer bugün hayatını kaybetti.

Geçitkale Belediyesi emekli çalışanlarından Mehmet Enginer’in babası olan Nurettin Enginer, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı’na defnedildi.

