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Güney Kıbrıs, FBI gözetiminde

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FBI ajanlarının Yabancı yatırımcıların yerli finans şirketleri üzerinden Rusya ambargosunu kırma davalarını soruşturacaklar

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Güney Kıbrıs, FBI gözetiminde
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) operasyon ajanlarının, yabancı yatırımcıların yerli finans şirketleri aracılığıyla Rusya’ya uygulanan ambargoyu kırması davalarını araştırmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Fileleftheros’un güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, FBI ajanlarının önümüzdeki aya kadar Güney Kıbrıs’ta olması bekleniyor. Amerikalılardan oluşan bir heyetin, ilgili soruşturmanın başlaması için zemin hazırlamak üzere geçen Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu belirten gazete, Şubat ayına kadar Kıbrıs’a gelecek FBI mensupların operasyonel eğitim ve deneyime sahip olduğunu yazdı.
FBI ajanları Güney Kıbrıs’a gider gitmez ilgili davaları araştırmaya başlaması için şu an zemin hazırlığı niteliğinde temaslar yapıldığını kaydeden gazete, bu hafta sonuna kadar Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği yetkililerinin FBI ajanlarının gelişi konusunda Kıbrıs’ın yetkili birim ve daireleriyle temas ettiği belirtildi.
 
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