Dem’s Cons. Çanakkale Acapulco’da kampa girdi

Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Dem’sCons. Çanakkale 2. Devre 2. Hazırlık dönemi çalışmalarına 3 Ocak’ta başlayarak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren Dem’s Cons. Çanakkale bugünkampa giriyor. Aksa 1.ligde küme çıkma hedefinde olan Dem’s Cons. Çanakkale’de2.hazırlık dönemi çalışmalarına 3 Ocak’ta başlayarak 2. Haftayı geride bırakırken 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam edecek.Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale, ikinci devrede hata yapmamak için işi baştan sıkı tutarak2. hazırlık dönemi çalışmalar devam ederken, hazırlıklarına kamp çalışmaları ile devam edecek. Aksa 1.lig temsilcisi Dem’sCons. Çanakkale 13-17 Ocak tarihleri arasında AcapulcoResort Convention Spa Hotel’de bugün kampa girdi.

4 GÜNLÜK KAMP

AcapulcoResortConventionSpaHotel’de4 günlük kampyapacak olan Dem’s Cons. Çanakkale’de teknik direktör Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde sabah akşam olmak üzere günde çift idman yaparak kamp çalışmalarını sürdürecek. Ligin ikinci devresine yönelik yapılan hazırlıklar kamp çalışmaları ile devam edecek olan Dem’s Cons. Çanakkale kamp süresi boyunca antrenmanların dışında 2 de hazırlık maçları yapacak. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarda yer alıyor.

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapacak olan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı ile yakın takibe alınacağı, futbolcular, teknik kadro ile de yakından ilgilenilerek, takıma yeni katılan oyuncuların kaynaşma ve motivasyonu artırmaya çalışılacak. Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. Devre ligde hedefe ulaşmaya yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 17 Ocak Çarşamba günü öğleden sonra tamamlanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

AcapulcoResortConventionSpaHotel’de4 günlük kamp çalışmalarını sürdürecek olan Dem’ Cons. Çanakkale iki hazırlık maçı oynayacak.Dem’s Con’s Çanakkal ilk hazırlık maçında Aksa 1.lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile 14 Ocak Pazar günü Acapulco sahasında, ikinci hazırlık maçında ise Aksa Super ligin batı bölgesiekiplerinden Lefke ile 17 Ocak Çarşamba Acapulco sahasında karşılaşacak.17 Ocak Çarşamba günü kamp tamamlayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale 20-21 Ocak’ta başlayacak olan Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Aksa SÜper lig ekibi Yeniboğaziçi ile oynayacak.

