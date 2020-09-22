Güney Kıbrıs, 6 ülkenin epidemiyolijik kategorilerini değiştirdi

Güney Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde epidemiyolijik görüntüsüne göre şekil alan ülke kategorilerinde yeniden güncelleme yapıldı.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 24 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, Kanada ve Norveç’in “A” kategorisinden “B’” ye, Avusturya, Slovenya, Portekiz ve İsviçre’nin “B’”den “C’”ye, Sırbistan’ın ise “C’”den, “B” kategorisine alındığını yazdı.
Gazete, “A” kategorisinde olan ülkelerden test talep edilmediğini, “B” kategorisindekilerden, 72 saat öncesine dayalı PCR testi, “C” kategorisinde olanlardan ise hem test hem karantina istendiğini anımsattı.
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