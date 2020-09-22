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İngiltere'den iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline destek

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik mektubunda, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı, kalıcı ve adil bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu belirtti

İngiltere'den iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline destek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik mektubunda, İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs’ı ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini yeniden teyit ettiği belirtildi. 

Haravgi gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı göndermiş olduğu  mektubunda, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı, kalıcı ve adil bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu belirtti. 

Güvenlik ve garantiler konusunda ise Londra’nın, iki toplumun güvenlik gereksinimlerinin sağlanması için, iki tarafın ve  diğer garantör güçlerin üzerinde anlaşmaya varabilecekleri her türlü çözüme açık olduğunu belirten İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türk sondajları konusunda ise “Londra’nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini” kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere kanadının, Kıbrıs’ın çevresindeki sulardaki  Türk sondajlarına karşı olduğunu birçok kez yinelediğini anımsatırken önceliğin, gerilimin azaltılması olduğunu da belirtti.

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