İngiltere'den iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline destek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik mektubunda, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı, kalıcı ve adil bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik mektubunda, İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs’ı ilgilendiren konulara ilişkin görüşlerini yeniden teyit ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı göndermiş olduğu mektubunda, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı, kalıcı ve adil bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

Güvenlik ve garantiler konusunda ise Londra’nın, iki toplumun güvenlik gereksinimlerinin sağlanması için, iki tarafın ve diğer garantör güçlerin üzerinde anlaşmaya varabilecekleri her türlü çözüme açık olduğunu belirten İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türk sondajları konusunda ise “Londra’nın gelişmeleri endişeyle takip ettiğini” kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere kanadının, Kıbrıs’ın çevresindeki sulardaki Türk sondajlarına karşı olduğunu birçok kez yinelediğini anımsatırken önceliğin, gerilimin azaltılması olduğunu da belirtti.