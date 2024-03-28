Güney Kıbrıs 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada

Güney Kıbrıs’ın, 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada bulunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, Gallup, Oxford Refah Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan raporda, 140’tan fazla ülkedeki insanlardan alınan anket verilerini değerlendirerek hazırladığı mutluluk endeksinde, Güney Kıbrıs’ın 6 bin 68 puanla 50’nci sırada yer aldığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın geçen yıl 46’ncı sırada olduğu ve bu yıl, daha alt sıralara yerleştiğine işaret edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.