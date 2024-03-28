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Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı’nda usulsüzlük

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Güney Kıbrıs’taki Sayıştaylığın, Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu'yla ilgili raporunda "RMMO’nun depolarında tarihi geçtiği için uygunluğunu yitiren el bombaları bulunduğu, mühimmatların korunması için gereken güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, karşılıksız çekler yazıldığı ve sözleşmeli askerlere ödenen ek ücretlerin yasal olmadığı" tespitleri yer alıyor

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Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı’nda usulsüzlük
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Güney Kıbrıs’taki Sayıştaylığın, Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) tespit ettiği bazı usulsüzlüklerle ilgili rapor hazırladığı bildirildi.
Politis gazetesi, raporda, "RMMO’nun depolarında tarihi geçtiği için uygunluğunu yitiren el bombaları bulunduğu, mühimmatların korunması için gereken güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, karşılıksız çekler yazıldığı ve sözleşmeli askerlere ödenen ek ücretlerin yasal olmadığı" tespitlerine yer verildiğini yazdı.
Gazete, en endişe verici şeyin, RMMO personelinin güvenliğiyle doğrudan bağlantısı bulunan mühimmatlarla ilgili 2022 yılında yapılan araştırmada varılan tespitler olduğunu kaydederken, mühimmatların uygun şekilde muhafaza edilmediğini, ayrıca tehlike durumuyla ilgili ibarelerinin de eksik olduğunu belirtti.
Raporda ayrıca RMMO tarafından iki özel şirkete, iki farklı tarihte biri 62 bin 434 euroluk, diğeri de 128 bin 145 euroluk karşılıksız çek yazıldığı ve sözleşmeli askerlere emekli olacaklarında ödenen ücretin de yasalara uygun olmadığı ifade edildi.
 
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