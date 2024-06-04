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Güney'in kalkınması hızlandı

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Güney'in kalkınması hızlandı
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Güney Kıbrıs ekonomisinin 2024 yılının ilk üç ayındaki kalkınma hızının yüzde 3,4 olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak en fazla büyüme oranının yüzde 10,2 ile inşaat sektöründe kaydedildiğini yazdı.
Gazete 2024 yılının ilk üç ayı sonunda Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın (GSYH) 6 milyar 590 milyon euroya ulaştığını belirtti.
Perakende ticaret
Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın Nisan 2024’teki perakende ticaret hacminin, Nisan 2023’e oranla yüzde 6,5 oranında arttığını yazdı.
Habere göre Ocak-Nisan 2024’teki perakende ticaret hacmi ise 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,7 oranında artış kaydetti.
 
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