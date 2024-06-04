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Levent 4’te 4 yaptı

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Levent 4’te 4 yaptı
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Yer: Levent Kolej Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali Kozok
Levent: Dilara (14), Çisem (4), Dilen (2), Didem (6), Günay (23), Gamze (14), Nehir, Fehime (6), Ernestine (4), Cemaliye (4), Fatma, Beren (17)
ASB: Nuray (2), Gülüşan (3), Sİmay (2), Nurhayat (16), Hülya (2), Ecem (8),  Derya (2)
İlk periyot: 23-8
İlk yarı: 49-16
Üçüncü periyot: 69-20
 
Extend Kadınlar Ligi 4. hafta maçında Levent, Akdeniz Spor Birliği’ni 100-26 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Levent KolejSpor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün olan Levent ilk yarıyı 49-26 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstün oynayan Levent maçı 100-26 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Levent’te Günay 33 sayı 28 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.
 
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