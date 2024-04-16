Güney'e sığınmacı akını devam ediyor

Yılın başından 13 Nisan'a kadarki sürede Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla ve KKTC’den kaçak yollarla geçen sığınmacıların sayısı 3 bin 522'ye yükseldi

Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla sığınmacı ve mülteci akını, önceki gün de devam etti.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’a teknelerle sığınmacı akınının devam ettiğini, gün yeni bir tekenin “Kovo Greko” (Greko Burnu) açıklarında tespit edilerek Larnaka Limanı'na getirilmesi işlemlerinin başladığını yazdı.

Gazete, söz konusu teknede 20’ye yakın sığınmacının olduğunu aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, İçişleri Bakanlığının önceki gün yaptığı açıklamada, yılın başından 13 Nisan'a kadarki sürede Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla ve KKTC’den kaçak yollarla geçen sığınmacıların sayısının 3 bin 522 olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre, yılın başından 13 Nisan tarihine kadarki sürede deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşan sığınmacıların sayısı 2 bin 698 olarak kayda geçerken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı sadece 180 olarak kayda geçti.

1-13 Nisan tarihleri arasında gemiyle gelen sığınmacı sayısı 703’ü buldu.

