"Diploma meselesi ne oldu?"

CTP Genel Başkanı Erhürman, Mecliste sahte diploma konusunu ve Türkiye’ye giremeyen yurttaşlar konusunu gündeme getirdi ve açıklama beklediklerini kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada sahte diploma soruşturmasını sorguladı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Polis Genel Müdürlüğü’nden (PGM) süreçle ilgili açıklama beklediğini söyledi.

Yükseköğretimde yaşananlar sıkıntıları Meclis kürsüsünden tekrardan gündeme getiren Erhürman, “Güzelyurt’ta polis tarafından yürütülen soruşturmada bir örtme bastırma mı var sorunu kamuoyu algısında yerleşmiş durumdadır” dedi. Bu konunun böyle ele alınmadığının gösterilmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) de süreç içerisinde açıklamalarında eksiklikler olduğunu anımsattı. Soruşturmayla ilgili olarak doyurucu açıklamalar yapılması gerektiğine işaret eden Erhürman, “PGM başta olmak üzere, burada bir itibar kaybı yaratmamak adına her zaman gerekli hassasiyeti gösterdik. Mesele sadece Güzelyurt’ta bir üniversitede “sahte diploma” tartışması olmadığını, bu meseleyle ilgili olarak ülke satında bir denetimin yapılması gerektiğini söyledik” dedi.

Geçersiz diploma tespit edildiği yerde, bunların iptalinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, PGM’nin tatmin edecek doyurucu açıklama yapmakla yükümlü olduğunu belirtti. “YÖDAK’ın ise geçersiz diplomalarla ilgili iptallerin yapılacağı konusunda açıklama yapmakla yükümlüdür” diyen Erhürman, YÖDAK da PGM de üstüne düşeni yapmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

Erhürman, bu ülkeye turist vizesiyle gelip ikamet alanların olduğunu anımsattı ve bunun da değiştiğini söyledi. “Turist vizesiyle gelen ama bu ülkede kalan insanlar nerededirler? Bununla ilgili hala bir sistem oluşmuş değil” diyen Erhürman, söz konusu işin neden ön izin müessesiyle birleştirilmediğini sordu. Tufan Erhürman, “Şimdi eğitim kurumlarının ikamet iznini kaldırdık. Peki, turist vizesiyle adaya girenlerle ilgili yapacağımız şey nedir?” diye sordu.

“Bu memleketten Türkiye Cumhuriyeti’ne (TC) kimler girebilir, kimler giremez, giremeyenler neden giremedi, bu konuyla ilgili kimsenin bilgisi yok” diyen Erhürman, bunun da bir algı, bir de hukuki sonucunun olduğuna dikkat çekti. Erhürman, “Bu memlekette, kendini siyasal olarak belli noktada hisseden insanların çok önemli bir kısmı, ‘Acaba ben Türkiye’ye gidersem girebilecek miyim?’ diye düşünmek zorunda bırakılıyor. Bir de fiilen girememiş ve giremeyecek olan insanlar var. TC-KKTC ilişkileri, doğru zeminde iyi ilişkiler olmalıdır. Bu durum, bu tarzla örtüşüyor mu?” diye sordu. “Hepimiz biliyoruz ki bu insanlar muhalif kimlikli diye tanımlanabilir ama bu insanlar, TC açısından güvenlik tehdidi yaratacak kişiler değildir” diyen Erhürman, bu memlekette kimin ne olduğunu, herkesin bildiğini belirtti. Konuyu defalarca dile getirmelerine rağmen henüz hiçbir bilgi gelmediğine işaret eden Erhürman, “Bunun böyle devam etmesi gerek TC gerekse KKTC yetkileri tarafından normal midir?” diye sordu. “Bu endişe ile mi yaşasın insanlar? Bunu defalarca mecliste dile getirdik, buraya söylediğimiz zaman duvara tosluyor geri dönüyor” diyen Erhürman TC yetkililerine de söylemeye devam ettiklerini vurguladı.

Söz konusu sorunun bir türlü sonuca ulaştırılması gerektiğine işaret eden Erhürman, gerekçelerin en azından ilgili kişilere ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Söz konusu durumu, “Bu konu artık hem can yakıcı hem de TC-KKTC ilişkilerini arzu etmediğimiz şekilde zedeleyen konuya dönüşmüştür” diye niteleyen Erhürman, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bir sürü insan bu endişeyle yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

