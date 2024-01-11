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Güney'e bir güneş parkı projesi daha

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Güney'e bir güneş parkı projesi daha
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Limasol’a bağlı “Polemidya”(Binatlı) bölgesine büyük bir güneş parkının yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.
Politis gazetesi, güneş parkının Limasol ve “Polemidya” Belediyeleri ile Teknoloji Üniversitesi’nin (TEPAK) gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmasının planlandığını yazdı.
Güneş parkının, 330 bin metrekarelik özel araziye inşa edilmesinin planlandığını yazan gazete, 330 bin metrekarelik alanın, Limasol Genel Hastanesi yakınlarında, Polemidya Belediyesi’ne bağlı Evaggelistria bölgesindeki bulunduğunu kaydetti. Alanın 100 bin metrekarelik kısmının Polemidya Belediyesi, 230 binlik kısmının ise Limasol Belediyesi’ne bağlı olduğunu belirtildi.
Gazete güneş parkının ayrıca elektrik ihtiyacının yüzde 100 giderilmesi ve araştırma maksatlı kullanılması amacıyla 20 megavatı aşkın kapasitesinde olmasının da planlandığını yazdı.
Habere göre, güneş parkının, ilk hesaplamalara göre 15 milyon Euro’yu aşkın bir miktara mal olması bekleniyor.
Güneş parkının yapımının ise 5-6 yıl süreceği de ifade edildi.
 
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