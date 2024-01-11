Kaderin böylesine pes

Lefkoşa'da dün gece kaldığı apartmanın damındaki su deposunu tamir etmeye çalışan kişi deponun ayaklarının kopmasıyla birlikte üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre olay, 10.01.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Cumali AYMAN (E-55), Lefkoşa’da kalmakta olduğu apartmanın damında bulunan su deposunu tamir etmek maksadıyla depoya çıktığı sırada, deponun demir ayaklarının kırılarak depoyla birlikte yere düşüp başını çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Düşme, Ağırlık Altında Kalma, Çoklu Kafa Kemikleri Kırıkları ve Beyin Kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.