Güney'e 4 ayda 2500 sığınmacı

Bu yılın başından önceki güne kadar 2 bin 500 sığınmacı deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a giriş yaptı. 2500 sığınmacının 800’ü son bir hafta içerisinde geldi

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Lübnan’a düzenleyeceği bir sonraki ziyaretle Lübnan kıyılarının daha etkin denetlenebilmesi için yöntemler tartışmayı ve insan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Yoannu önceki gün yaptığı açıklamada, Lübnan’dan Kıbrıs açıklarına gelen Suriyeli sığınmacı sayısındaki büyük artışı değerlendirerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Lübnan K

Habere göre Yoannu, bazı planları bulunduğunu ve Hristodulidis’in temaslarından elde edilecek sonuçlarla birlikte nasıl bir yol izleneceğinin belli olacağını ifade etti.

Yoannu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasıyla birlikte oluşan ekonomik sorunlar ve siyasi karmaşa nedeniyle Lübnan’daki durumun kötüye gittiğini kaydederek, bu durumun göç artışında büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu’nda yapacağı temaslarda, sığınmacı sorunuyla mücadele edebilmek için Lübnan’a maddi destek verilmesini talep edeceğini yazdı.

Haberde, eğer işin ucu kaçarsa, Güney Kıbrıs’ın bazı bölgeleri “acil durum bölgesi” olarak ilan edeceği ve bunun da, insan haklarının askıya alınması anlamına geleceği belirtildi.

Gazete, İtalya’nın da bu sistemi uyguladığına işaret ederek, sığınmacıların en fazla geldiği bölge olan Greko Burnu’nun “acil durum bölgesi” ilan edilebileceğini yazdı.

Bu arada Alithia gazetesi de, Güney Kıbrıs’ın deniz yoluyla gelen ve sayıları her geçen gün artan sığınmacılar nedeniyle panik ve umutsuzluk halinde olduğunu ve “insan kaçakçılarının insafına kalmış” durumda olduğunu yazdı.

Gazete, yılın başından önceki güne kadar yaklaşık 2 bin 500 sığınmacının deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını ve 800’ünün son 1 hafta içerisinde geldiğini kaydetti.

Haberde, AB’nin radikal önlemler almak yerine Lübnan’ı maddi olarak desteklemeye çalıştığı; ancak sorunun siyasi kararlar alınarak çözülebileceği ifade edildi.

