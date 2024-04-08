Serdarlı'da renkli gün

Serdarlı Sestaları 9. Bahar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Serdarlı Sestaları 9. Bahar Şenliği düzenlendi. Şenlik, gün boyu sürdü.

Şenlik kapsamında “Geç-Ser Belediyesi El Emeği, Üretim, Tasarım Atölyeleri Sergisi” de açıldı.

Köy meydanında yer alan şenlik açılışına Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şenlikte, stantlar açıldı, oyunlar oynandı, konserler verildi.

