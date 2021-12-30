Güney'den koronavirüsle mücadelede sert tedbirler

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ta son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan rekor artışla ilgili olarak dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısında, bazı yeni önlemler alınmasına karar verdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Bu Haftadan İtibaren Sert Tedbirler- Bugünden İtibaren Geçerli Yeni Önlemler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, dün kararlaştırılan önlemlerin yalnızca birkaç gün geçerli olacağını, çünkü her şeyin gösterdiği üzere, durumun Rum hükümeti ve uzmanlar tarafından önümüzdeki salı günü yeniden değerlendirileceğini ve yeni kararlar alınacağını ifade etti.

Gazete, dün gerçekleştirilen toplantının ardından ilgili kararları açıklayan Rum Sağlık Bakanı’nın, durumun önümüzdeki salı günü yeniden değerlendirileceği ve epidemiyolojik göstergelerle ilgili gelişmelere bağlı olarak yeni kararlar alınacağı konusunda Bilimsel Danışma Komitesi’nin üyeleriyle mutabakata varıldığını söylediğini de aktardı.

Dün açıklanan önlemlerin arasında, restoran, gece kulüpleri, düğünler ve diğer sosyal etkinliklerdeki kişi sayının 500’den 300’e düşürülmesinin yer aldığını yazan gazete, gece kulüpleri ve resepsiyonlara katılacak kişilerden 24 saatlik negatif test isteneceğini de kaydetti.

Düğün ve vaftiz törenleriyle ilgili tedbirin 3 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağını da kaydeden gazete, 4-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak şekilde ise, Güney Kıbrıs’a gelen yolcuların uçağa binişlerinden önce 48 saat geçerliliğe sahip PCR testi yaptırmaları gerekeceğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’a gelen tüm yolcuların, aşılı olup olmadıklarından bağımsız olarak PCR testine tabi tutulacaklarını ve ücretin yolcular tarafından karşılanacağını da ifade etti.

Taraftarların stadyumlardaki varlığının ise stadyum veya sahanın kapasitesinin yüzde 50’siyle sınırlandığını yazan gazete, bu oranın bugüne kadar yüzde 75 oranında olduğunu belirtti.

Hizmet sektöründeki tüm işletmelerde, çalışanların yüzde 40’ının zorunlu bir şekilde evden çalışması yönünde bir karar üretildiğini de yazan gazete, Rum Sağlık Bakanı’nın, okullardaki tatilin uzatılması gibi bir konunun söz konusu olmadığını söylediğini de iletti.

Gazete, yalnızca aşılı kişilerin girişine izin verilen bazı yerlerde 24 saatlik negatif test zorunluluğu getirilmesi konusunda ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın hızlı testler yapılması için ücretsiz test noktalarını artırma konusunda çabalayacağını da belirtti.

Açıklamasında vatandaşlara da hitap eden Sağlık Bakanı, son günlerde epidemiyolojik göstergelerin hızla kötüleştiğini ve önümüzdeki günlerde devlet hastanelerine yatışlarda artış gözlemlenebileceğini ifade etti.

Rum Sağlık Bakanı, son 3 gün içerisinde Rum tarafında 7 binden fazla yeni korona virüs vakası tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

Gazete “Yoğun Bakım Üniteleri Tehlikeli Bir Şekilde Doluyor” ara başlıklı haberinde ise, son 24 saattir Rum tarafındaki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin büyük baskıya maruz kaldıklarını ve Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ)’nin verilerine göre, korona virüsüyle enfekte olmuş 2 hastadan 1’inin ciddi veya kritik durumda tedavi gördüklerini yazdı.

“SELF TESTLER”

Rum Sağlık Bakanlığı’nın 300 bin self-test satın alınması için sipariş verdiğini ve düne kadar eczanelerde 200 bin civarında test bulunduğunu belirten gazete, self-test’in pozitif çıkması durumunda bunun bir sağlık profesyoneli tarafından alınacak yeni numuneyle teyit edilmesi gerekeceğine işaret etti.

Gazete, self testlerin sonuçlarının vatandaşların dolaşımı için geçerli olarak addedilemeyeceklerini, Safepass yerine geçmeyeceklerini ekledi.