Rum meteorolojisinden turuncu uyarı

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Rum Meteorolojisi bugün öğle saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar turuncu uyarı yayımladı.Dün sağanak yağmur ve fırtınaya karşı sarı uyarı yapan Meteoroloji Dairesi bugün uyarısını Güney Kıbrıs'ın güney ve güney doğu bölgeleri için turuncuya yükseltti. Daire Kuzey için ise sarı uyarıda bulundu.Öte yandan

KKTC Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkili yağışın, yarın saat 14.00’e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden yağışların kuvvetli (21- 50 kg/m²), yer yer çok kuvvetli (51 -75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”