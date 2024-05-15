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Güney'deki Kıbrıslı Türklere ait gayrı menkuller için “zorunlu istimlak” kararı

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Güney'deki Kıbrıslı Türklere ait gayrı menkuller için “zorunlu istimlak” kararı
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Rum yönetimi Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan ve Hüseyin Mustafa Hüseyin, Hüseyin Mustafa Süleyman ve Süleyman İsmail Raziye adına kayıtlı Dali-Ay Sozomeno (Arpalık) 4 parça gayrı menkulün “Laturos Taşocağı LTD" tarafından taş ocağı olarak kullandırılmasına için “zorunlu istimlak” kararı çıkardı.
Politis, Rum Resmi Gazetesi’nde 19 Ocak 2024 tarihiyle yayımlanan ve itirazı olanların 30 gün içerisinde “İstimlak Otoritesine” başvurması istenen “zorunlu istimlak” ilanını bugün yayımladı.  
İlanda, Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde kayıtlı görünen 4 parça gayrı menkul ve sahipleri ile ilgili bilgiler de aktarıldı.
İlandaki bilgiler, yayınladığı şekliyle şöyle:
1-“31/33W2 harita/pafta, 71 Parsel,  Houssein Moustafa Housein, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği, 1453 Lefkoşa"; 
“Zorunlu istimlak kararıyla ilgili mektubun ulaştırılması için ilgili gayrı menkullerin adlarına kayıtlı olduğu kişilere ulaşılamadığı, gayrı menkullerin kırmızıyla işaretlendiğiyle ilgili plan/haritanın bir kopyasının, ilgilenenlerin başvurabilmesi için 'Lefkoşa Kaymakamlığı'na iletildiği" bilgisi de verildi.
 
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