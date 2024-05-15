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Döveç Group, Türkiye Marka Zirvesi'nde 'Kuzey Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Firması' ödülünü aldı

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Döveç Group, Türkiye Marka Zirvesi'nde 'Kuzey Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Firması' ödülünü aldı
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Döveç Group, İstanbul İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 8. Türkiye Marka Zirvesi'nde "Kuzey Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Firması" ödülüne layık görüldü.
Pazartesi akşamı İstanbul'da gerçekleşen ödül töreni, iş, sanat, basın ve cemiyet dünyasından çok özel 400'e yakın davetlinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Zirve, "İhracatın Yol Haritası" ve "Markalar Konuşuyor" başlıklı panellerle başladı ve ardından çeşitli sektörlerde başarılı markaların ödüllendirildiği prestijli törenle sona erdi.

Döveç Group adına ödülü kabul eden Kaveh Jafari, yaptığı konuşmada, "Bu ödül, Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektörüne yaptığımız yatırımların ve kaliteli hizmet anlayışımızın bir göstergesidir. Döveç Group olarak, Kuzey Kıbrıs'ın gelişimine katkıda bulunmaya ve yenilikçi projelerle sektörde öncü rol oynamaya devam edeceğiz. 35 yıllık başarı hikayesinde emeği geçen tüm Döveç ailesine sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu..
Döveç Group, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmış köklü bir inşaat firması olarak yenilikçi yaklaşımı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile öne çıkarken, müşteri memnuniyeti odaklı projelerle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmakta.
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