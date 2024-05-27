Güney'deki barajların doluluk oranı yüzde 43

Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi’ne katılmak amacıyla dün Brüksel’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, toplantı kapsamında Kıbrıs’ta yaşanan kuraklık konusunda mevkidaşlarına bilgi vereceğini yazdı.

-Su rezervleri

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’taki barajdaki su rezervlerinin mevcut aşamada düşük seviyede olduğunu, bunun da sulama alanında endişelere yol açtığını belirtti.

Habere göre barajlardaki şu andaki toplam doluluk oranı yüzde 43 ile 125 milyon 169 bin metreküp şeklinde belirlenirken bu oranın geçen yıl yüzde 66.3 ile 192 milyon 714 bin milyon metreküp olduğu hatırlatıldı.

