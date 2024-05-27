Güney'de gıda güvenliği birimi oluşturuluyor

Güney Kıbrıs’ın, gıda güvenliği konusunda ilgili birime sahip olmayan tek Avrupa Birliği üyesi ülke olduğu belirtildi.
Politis gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın gıda güvenliği konusunda hizmet veren birimlerin dağınıklığına son vermek amacıyla tüm birimleri tek çatı altına toplamaya karar verdiğini yazdı.
Sağlık Bakanlığı’nın, ilgili kararın alınmasından yirmi yıl sonra, “Gıda Güvenliği Bağımsız Birimi’nin” kurulmasına ilişkin yasa tasarısının yeniden düzenlenmesi prosedürlerini tamamladığını yazan gazete bunun ayrıca onay için 2024 yılı sonuna kadar bakanlar kuruluna sunulmasının da hedeflendiğini belirtti.
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