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Güney'de “Yeşil Ekonomiye Süratle Geçiş” planlanıyor

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Güney'de “Yeşil Ekonomiye Süratle Geçiş” planlanıyor

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Tarım Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos dün ortak basın toplantısı düzenleyerek “Yeşil Ekonomiye Süratle Geçiş” planlarının sunumunu yaptı.

Gazeteler, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen ve 3 bakanın 2026’ya kadar yapmayı planladıkları icraatları anlattıkları basın toplantısının, genel seçime 6 gün kalması nedeniyle zamanlamasına dikkat çekti.

Politis’e göre “Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı”, Avrupa Fonları ve ‘THALEA 2021-2027, Tarımsal Kalkınma 2021-2027, Adil Geçiş Fonu gibi Avrupa finans mekanizmalarından sağlanacak 1 milyar Euro’luk kaynakla 5 yıllık yeşil ekonomiye geçiş projeleri uygulanacak.

Habere göre Enerji Bakanlığı 2021-2027 döneminde, bu fonlardan yatırım için teşvik, araştırma ve altyapı alanlarına yatırım şeklinde gelecek 547 milyon Euro’yu enerji tasarrufu ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ile enerji depolama projeleri için kullanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, sürdürülebilir taşımacılık bağlamında, yıl içerisinde yürürlüğe konulacak elektrikli motor başlığına işaret etti. Karusos, toplam 237,7 milyon Euro’luk projeleri arasında gaz salınımı yapan araçların piyasadan çekilmesi ve altyapıların geliştirilmesi de olduğuna işaret etti. Bu kapsamda elektrikli araç satın alımı için teşvik, kamuya elektrikli araç ve motosiklet alımı ve bin şarj istasyonu kurulmasını da içeren genel politika çerçevesinde yaygın elektrikli araç kullanımının ileri götürülmesi ve diğer altyapılar bulunuyor.

Tarım Bakanlığı ise 200 milyon Euro’luk projeler uygulayacak. Bunlar arasında iklimsel nötralizasyon, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, su kaynaklarının akıllı ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili önlemler yer alacak.

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