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Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti

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Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında bugün icra edilmekte olan “Talos-2 2021” Hava-Deniz tatbikatında meydana gelen ciddi kazada ağır yaralanan bir RMMO Subayının hayatını kaybettiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek Troditissa’da bölgesindeki tatbikat sırasında kaza geçiren RMMO subayının, “yüksek irtifada askerî araştırma” icra ettiği sırada yere düştüğünü haber verdi.

Rum Savunma Bakanlığı ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kaza nedeniyle alarma geçtiği,  yaralı subayın helikopter ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne sevki için Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin devreye sokulduğu bilgisi verildi.

RMMO subayının, helikopterle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne yapılan muayenesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Rum polisi ve RMMO kaza ile ilgili araştırma başlattı.

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