Güney'de yeni vaka sayısı geriledi

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele programı kapsamında yapılan testler sonucunda bugün günler sonra pozitif vaka sayısı tek rakama indi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 2475 test sonucunda 7 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Tespit edilen 7 pozitif vakanın 3 tanesinin yurtdışından gelenlere yapılan testlerde ortaya çıktığı, 2 vakanın rast gele yapılan testler sonucu belirlendiği bir vakanın özel laboratuvarlarda yapılan testlerde belirlendiği belirtilirken bir vakanın ise kişisel doktorların yönlendi,rmesi sonucunda halk sağlığı kliniklerinde yapılan testlerde belirlendiği kaydedildi.

Son vakalarla birlikte Güney'de pozitif vaka sayısı 1339'a yükselmiş oldu.