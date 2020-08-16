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Bugün 3 yeni vaka daha

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Bugün 3 yeni vaka daha
Sağlık Bakanlığı, bugün çıkan pozitif vaka sayısının 3, toplam vaka sayısının 212 ve tedavisi devam eden vaka sayısının 66 olduğunu açıkladı.
Bakanlık ikinci bir tablo yayımlayarak şu açıklamayı yaptı: 
"Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, dün gece canlı yayında bir açıklama yapmış ve 15 Ağustos Covid-19 vakalarına 3 kişinin daha eklendiğini açıklamıştır.  Dolayısı ile dün toplam vaka sayısı 13 olarak kamuoyuna açıklanmıştır . 16 ağustos covid-19 vaka sonuçlarında ise 3 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.  Akşam saatlerinde kamuoyuna açıkladığımız gibi bugün çıkan pozitif vaka sayısı 3 olup, sadece toplam vaka sayısı 212 ve tedavisi devam eden vaka sayısı 66 olarak aşağıdaki tabloya yansımıştır. Covid-19 vakalarının güncel hali göndermiş olduğum tabloda belirtilmiştir."
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