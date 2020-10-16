Güney'de yeni vaka sayısı düşmüyor

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan toplam 3.084 test sonucunda 94 yeni vaka daha saptandığı açıklandı.
Bugünkü yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka saysu 2 bin 379'a ulaştı.
Bugün ayrıntılı olarak, aşağıdaki laboratuvar testleri yapıldı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde 350 laboratuvar teşhisi tamamlandı,
- Özel bir girişimle 1.075 laboratuvar testi yapıldı,
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında 757 laboratuvar testi tamamlandı,
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından 164 laboratuvar testi tamamlandı,
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan örneklerden 15 laboratuvar testi tamamlandı,
- Larnaka ve Gazimağusa İllerinin köylerinde yürütülen laboratuvar test programı kapsamında 356 laboratuvar tanısı yapılmıştır.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında 44 laboratuvar tanısı konulmuş,
- Huzurevlerinde ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan örneklerden 33 laboratuvar tanısı konulmuş,
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan örneklerden 290 laboratuvar testi tamamlandı.