Güney'de yeni vaka sayısı düşmüyor

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs vaka sayıları azalmak bilmiyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan toplam 3.084 test sonucunda 94 yeni vaka daha saptandığı açıklandı.Bugünkü yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka saysu 2 bin 379'a ulaştı.

Bugün ayrıntılı olarak, aşağıdaki laboratuvar testleri yapıldı: