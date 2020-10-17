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Fenerbahçeliler’in lokali ışıl ışıl

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Fenerbahçeliler’in lokali ışıl ışıl
Toykan Özdamar başkanlığındaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulunun derneğe yeni lokal kazandırma çalışmaları devam ediyor.
Küçük Kaymaklı’daki eski postane binasında devam eden KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinin tadilatının aydınlatması da tamamlandı. Tabelası da takılan KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinin ışıklarının yanması ile lokal geceleri ışıl ışıl bir görüntüye kavuştu.
Her türlü ayrıntının da düşünüldüğü KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde, engelliler için de özel aparat takıldı.
 
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