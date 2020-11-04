Güney'de toplam vaka sayısı 5 bini aştı

Güney Kıbrıs'ta korona virüsle mücadele kapsamında önlemler artarken vaka sayıları da artmaya devam ediyor.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saate yapılan 3 bin 526 test sonucunda 166 pozitif vaka daha saptandı. Bugün ayrıca 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
Bugünkü yeni vakalarla birlikte vaka sayısı 5 bini aşarak 5 bin 100 oldu.
Ayrıntılı olarak bugünkü mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 488 numuneden 63 vaka tespit edildi.
- Özel girişimle alınan 1.003 numuneden 65 vaka tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 174 numuneden 7'si tespit edildi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 928 numuneden 15 vaka tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 254 numuneden 8'i tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 198 örnekten 3 vaka belirlendi.
- Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 175 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 309 numuneden 3 vaka tespit edildi.