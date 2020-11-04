Güney'de toplam vaka sayısı 5 bini aştı

Güney Kıbrıs'ta korona virüsle mücadele kapsamında önlemler artarken vaka sayıları da artmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate yapılan 3 bin 526 test sonucunda 166 pozitif vaka daha saptandı. Bugün ayrıca 1 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

Bugünkü yeni vakalarla birlikte vaka sayısı 5 bini aşarak 5 bin 100 oldu.

Ayrıntılı olarak bugünkü mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 488 numuneden 63 vaka tespit edildi.

Özel girişimle alınan 1.003 numuneden 65 vaka tespit edildi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 174 numuneden 7'si tespit edildi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 928 numuneden 15 vaka tespit edildi.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 254 numuneden 8'i tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 198 örnekten 3 vaka belirlendi.

Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 175 örnekten 2 vaka belirlendi.

Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 309 numuneden 3 vaka tespit edildi.