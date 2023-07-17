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Güney'de sıcak çarpmasından dolayı bir ölüm

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Güney'de sıcak çarpmasından dolayı bir ölüm
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Adayı son günlerde etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta 90 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, huzurevinde kalan 90 yaşındaki kişinin, sıcak çarpması semptomları göstermesi nedeniyle Cuma günü ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak tedaviye yanıt vermeyerek dün hayatını kaybettiğini yazdı.
Gazete, 77 ve 78 yaşındaki iki kişinin daha sıcak çarpması semptomlarıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydetti.
Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından sıcak çarpmasından korunma talimatları yayınlandığı ifade edildi.
 
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