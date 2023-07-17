Geçitkale, Tarkan abisine ağlıyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale ve bölgesinde yardım severliği, dost canlılığı ile bilinen Tarkan Kılgın dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Kılgın’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.