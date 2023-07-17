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Geçitkale, Tarkan abisine ağlıyor

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Geçitkale, Tarkan abisine ağlıyor
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Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Geçitkale köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale ve bölgesinde yardım severliği, dost canlılığı ile bilinen Tarkan Kılgın dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Kılgın’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığına defnedilecek.
 
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