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Güney'de pozitif vaka sayısı yeniden yükselişte

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Güney'de pozitif vaka sayısı yeniden yükselişte
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni vaka belirlendi. 1 kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 230’a, vaka sayısı ise 33 bin 391’e yükseldi. 
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