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Mehmetali Talat'ın dördüncü torun mutluluğu

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Mehmetali Talat'ın dördüncü torun mutluluğu
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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat, bugün dördüncü torununu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
İpek-Ongun Talat çiftinin Mehmet Ali ismini verdikleri erkek çocukları bugün Girne'deki Medical Port Tunççevik Hastanesi hayata geldi.
Mehmet Ali Talat yeniden dede olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:
"Dördüncü torunum Mehmet Ali’yi bugün kucağıma alma mutluluğunu yaşadım. İpek ve Ongun’a bize bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederim. Doğumda emeği geçen Dr. Meryem Ustaoğlu ve ekibine, Dr. Dervişe Tunççevik ve Medical Port Tunççevik Hastanesi ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim."
 
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