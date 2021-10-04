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Güney'de ortalama aylık maaş 1573 Euro

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Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 50’sinin maaşının bin 500 Euro’nun altında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin son verilerine göre, düşük maaşlı kişilerin sayısının ise 2020 yılında artarken, ortalama aylık maaşın 2020 yılında bin 573 Euro'ya ulaştığı kaydedildi

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Güney'de ortalama aylık maaş 1573 Euro

Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 50’sinin maaşının, bin 500 Euro’nun altında olduğu haber verildi.

Rum İstatistik Dairesi’nin yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 50’sinin maaşının bin 500 Euro’nun altında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin son verilerine göre, düşük maaşlı kişilerin sayısının ise 2020 yılında arttığını aktardı.

Söz konusu verilere göre, çalışanların yüzde 25,7’sinin brüt maaşının bin Euro’nun altında olduğunu kaydeden gazete, bu oranın 2019 yılında ise yüzde 22,4 olduğunu kaydetti.

1001-1500 Euro arasında maaş alan çalışanların oranının 2020 yılında yüzde 25,2’ye gerilediğini yazan gazete, bu oranının 2019 yılında yüzde 28,9 olduğunu yazdı.

Haberde, çalışanların yüzde 15,2’sinin 1501-2000 Euro arasında aylık maaş aldıkları kaydedilirken, 2001-2500 Euro arası maaş alan çalışanların oranının ise yüzde 9,9 olduğu belirtildi.

2501-5000 Euro arası maaş alan çalışanların oranının yüzde 6.8, ayda 5001 Euro’dan fazla maaş alanların oranının ise yüzde 4,5 olduğunu ifade eden gazete, 750-999 Euro arası maaş alan çalışanların oranının yüzde 10.9, çalışanların yüzde 8’inin maaşlarının ise 500-749 Euro arasında olduğunu kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki ortalama aylık maaşın 2020 yılında bin 573, 2019 yılında bin 556 ve 2018 yılında ise bin 519 Euro olduğunu ekledi.

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