Mars’a gitmek KKTC’ye gelmekten daha kolay

KKTC’de turizm hareketlerinin bürokrasiden kurtulamadığının altını çizen Turizm Emekçileri Platformu, bir turistin Mara’a gitmesinin ülkemize gelmesinden daha kolay olduğunu vurguladı.

Her geçen gün uzay turizminin bile kolaylaştığını belirten Turizm Emekçileri Platformu, ülkemizde uygulanan bürokrasinin devamınının anlamsızlığına dikkat çekerek, PCR testlerini yaptıran, aşı karnelerini alan, sertifikalarını tamamlayan ve üstelik hepsi barkodlu evraklar olan, ülkemize binbir zorlukla gelen her misafirden, PCR, aşı karnesi ve sertifika çıktısı istemesini protesto etti.

Kağıt bürokrasinin ekonomiyi rehin aldığı ekonominin bürokratik engeller ile baskı altında ayakta kalmaya çalışmasına anlam vermeyen Turizm Emekçileri Platformu, covid önlemleri çerçevesinde kağıt baskıların, mümkün olduğunca az kullanılması da Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyrulmuş ve mikrobun bulaşmasına karşı önlem önerilmesine rağmen ülkemizdeki bu bürokratik engeldeki ısrarı anlamadıklarını kaydetti.

“Kendi kendimizi izole ettiğimiz dünyadan bihaber, her gelen turistten kağıt baskı isteyip, onlarca ton kağıt israf etmekten vazgeçmiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi doğru düzgün çalışmayan, sistemine fotoğraf dahi yükleyemeyen bir uygulama daha çıktı! adına ADAPASS dediğimiz bu sistem ise baştan aşağı bir fiyasko” şeklinde eleştiride bulunan Turizm emekçileri Platformu, ADAPASS uygulamasına PCR, ve aşı karnesi gibi sehayatlerde istenilen bilgilerin girilememesinin de ciddi bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Tüm engellere, tüm kağıt bürokrasisi ve tüm çağdışı uygulamalara rağmen turistler gelmesi için sektörün bir çabası olduğunu belirten turzim emekçileri, bürokratik tüm engellere rağmen KKTC’ye turist getirmeyi başaranlara teşekkür ederek, bu kadar engele rağmen gelen her turiste de madalya takılması gerektiğini ifade etti.